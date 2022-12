Oberdorlas Bläser laden zum Konzert

Oberdorla. Der Bläserkreis Oberdorla gehört mit seiner Musik in der Vogtei in die Weihnachtszeit. Für Samstag hofft man auf viele Zuhörer beim Traditionskonzert.

Der Bläserkreis Oberdorla lädt zum Advents- und Weihnachtskonzert. Dieses findet am Samstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr in der Kirche Oberdorla statt. Bereits letzte Woche waren die Bläser musikalisch unterwegs. Sie brachten am dritten Advent den Bewohnern des Pflegeheims in Oberdorla ein Konzert mit Advents- und Weihnachtsliedern – wegen der Hygiene-Bestimmungen bei recht frostiger Temperatur im Freien, sagt Martin Melzer.

Der Bläserkreis wurde Ostern 1967 gegründet. Melzer war damals 27 Jahre alt. Er ist seit Jahrzehnten der musikalische und organisatorische Kopf des kleinen Orchesters, das das Leben vieler Vogteier begleitet. So spielte man vor fünf Jahren zur Goldenen Konfirmation – so wie 50 Jahre zuvor zur Konfirmation der Herrschaften.