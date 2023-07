Öffentliche Buchpräsentation im Rathaussaal Mühlhausen

Mühlhausen. In Mühlhausen gab es während des Zweiten Weltkriegs zwei Außenlager des KZ Buchenwald. Der Jenaer Historiker Marc Bartuschka stellt dazu weitere Forschungen vor

In einem neuen Sonderband „Zwischen Auschwitz, Bergen-Belsen und Todesmarsch – Die KZ-Außenlager in Mühlhausen“ stellt der Jenaer Historiker Marc Bartuschka das Schicksal von über 1300 Frauen und Männer dar, die in den beiden Außenlagern des KZ Buchenwald in Mühlhausen am Stadtwald und am Wendewehr gefangen gehalten, ausgebeutet, gequält und gedemütigt wurden. Viele weitere leisteten in Mühlhausen Zwangsarbeit.

Öffentlich vorgestellt wird dieses Buch am 27. Juli ab 17 Uhr in der Rathaushalle in Mühlhausen. Gäste sind unter anderem Benjamin-Immanuel Hoff (Thüringer Staatskanzlei) und Jens-Christian Wagner (Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora). red