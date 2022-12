ÖHK zeigt Interesse an Bad Langensalzaer Bahnhof

Bad Langensalza. Die Tagesklinik des ÖHK könnte demnächst umziehen. Doch es hängt wie immer am Geld.

Für das Sorgenkind Bahnhof in Bad Langensalza könnte es schon bald eine Lösung geben. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) jetzt mitteilte, will das Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) in Mühlhausen das Gebäude entwickeln. Geplant ist die Einrichtung einer Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die bisher noch in dem Gebäudekomplex im Illebener Weg untergebracht ist.

Die Idee steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. „Alles hängt an den Fördermitteln“, sagt Reinz. Das ÖHK habe einen Fördermittelantrag an das Land gestellt, ein Bescheid wird im kommenden Jahr erwartet. Sollte das Land den Antrag nicht bewilligen, werde das ÖHK seine Pläne nicht weiter verfolgen.

Die Stadt hatte das Bahnhofsgebäude nach Jahren des Verfalls 2020 gekauft und gesichert. Um den Bahnhof zumindest von außen wieder attraktiver zu machen, wurden das Dach erneuert, Graffitis entfernt und die Treppe saniert. Seit etwa zwei Jahren sucht die Stadt Bad Langensalza nach möglichen Investoren. Es gab bereits mehrere Interessenten, die das Gebäude sanieren wollten. Alle sind im Laufe der Zeit wieder abgesprungen.