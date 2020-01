Ökumenische Sternsinger sind in Bad Langensalza unterwegs

Ökumenische Sternsinger ziehen in dieser Woche durch Bad Langensalzas Innenstadt.

Gut 30 Kindergarten und Grundschulkinder zogen in dieser Woche durch die Bad Langensalzaer Innenstadt. Als Sternsinger in acht Gruppen geteilt, sammelten sie Spenden für ein Caritas-Projekt. Als ökumenische Sternsinger bestreite man die Aktion in Bad Langensalza bereits zum zweiten Mal, informiert Pfarrer Dirk Vogel. Die gesammelten Spenden seien für ein Kinderhilfsprojekt im Libanon gedacht.

„Wir finden es gut, dass Kinder für Kinder sammeln. Sie können nichts für die Situation in ihrem Land und müssen dennoch alles politisiert und radikalisierte ertragen. Kinder sollen ein Lebensrecht haben, egal an welcher Stelle“, teilen Gemeindeassistent Sebastian Alt und Pfarrer Dirk Vogel mit.