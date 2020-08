Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ökumenisches Hainich Klinikum eröffnet Außenstelle in Arnstadt

Das Ökumenische Hainich Klinikum in Mühlhausen hat eine neue Außenstelle für psychisch Erkrankte in Arnstadt eröffnet. Wie es vom Klinikum heißt, werde so eine Versorgungslücke im ambulanten und teilstationären Bereich im nördlichen Ilm-Kreis geschlossen. Das Angebot richtet sich dort vor allem an Menschen mit Suchterkrankungen. Da in den vergangenen Monaten wegen Corona viele Anlaufstellen für Menschen mit Suchterkrankungen weggefallen sind, ist der Aufnahmedruck derzeit besonders hoch. Man entschied sich deshalb jetzt, die bereits lange geplante Tagesklinik in Arnstadt in Betrieb zu nehmen.