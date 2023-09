Zu einem Tag der offenen Tür im Kreißsaal und der Wochenbettstation lädt Chefärztin Sylvia Seyfarth am 21. Oktober ein.

Offene Türen im Kreißsaal in Mühlhausen für werdende Eltern

Mühlhausen. Den neu gestalteten Entbindungsbereich mit Kreißsaal und Wochenbettstation können werdende Eltern am 21. Oktober im Hufeland-Klinikum Mühlhausen in Augenschein nehmen.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Hufeland-Klinikums Mühlhausen am Samstag, 21. Oktober, ein. Werdenden Muttis und Papis, sehr gern mit Geschwisterkindern, können dann zwischen 11 und 16 Uhr den Kreißsaal und die Wochenbettstation besichtigen. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm und einen kurzweiligen Austausch.

Geplant sind laut Klinikmitteilung informative Punkte wie Ernährungsberatung in Schwangerschaft und Stillzeit mit Probierhäppchen, Still- und Trageberatung. Die Fotografin von Babysmile biete Babybauchfotos an, und Geschwisterkinder könnten sich bei Kinderschminken und Glitzertattoos erfreuen. Ein Kuchenbasar sorge für das leibliche Wohl. Der Erlös komme dem Kinderhospiz zugute.

Künstlerin gestaltet Wände im Raum zum Kunstwerk

Stolz ist die Abteilung für Geburtshilfe auf den neu gestalteten Kreißsaal mit neuer Entbindungswanne und Kunst im Raum. Die Künstlerin Sibylle Effenberger aus Lengefeld unterm Stein habe dieses Kunstwerk einzig für den Mühlhäuser Kreißsaal entworfen und es in sieben Tagen und Nächten um die Entbindungswanne gezaubert.

Aber nicht nur der Bereich um die Entbindungswanne habe einen neuen (Kunst-)Anstrich erhalten. Im ganzen Raum könne man weitere künstlerische Hingucker in schönstem Licht bestaunen. Das Team des Kreißsaals und der Wochenbettstation des Hufeland Klinikums freuten sich auf den Besuch von werdenden Eltern.

Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, jedoch wird um Voranmeldung gebeten, um besser planen zu können, Telefon: 03603/855556.