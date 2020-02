Die der Schülergruppe Darstellen und Gestalten führte in Heyerode den Kurzkrimi Die Lammkeule auf.

Heyerode. Besucher der Gemeinschaftsschule können sich über Praktikums- und Ausbildungsplätze in der Region informieren.

Offenen Türen und Berufsmesse in Gemeinschaftsschule Heyerode

Unter dem Motto „Jobs aus der Region für die Region“ wurde bei einem Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule Südeichsfeld erstmalig eine Berufsmesse angeboten. Dabei offerierten regionale Firmen Praktikums- und Ausbildungsplätze sowie Anstellungen. Dieses Angebot richtete sich nicht nur an die Schüler, sondern an alle interessierten Jugendlichen und Erwachsene.

Andreas Schreiber vom Bundesverband mittelständischer Wirtschaft erklärt, dass es dem Verband als Organisator wichtig sei, Unternehmen einzuladen, die nicht nur ausbilden, sondern auch einstellen – also eine Beschäftigungsgarantie bieten. Eine gute Mischung sollte es sein. Die Intention dieses Pilotprojektes sei es, Berufe mit Zukunft zu präsentieren und Unternehmen dort kennenzulernen, wo die künftigen Berufsstarter leben. Mit viel Elan und Artistik tanzten die jüngsten Schüler der Gemeinschaftsschule Heyerode für ihre Gäste. Foto: Heidi Zengerling Schüler der Sekundarstufe präsentierten und verkauften die Ergebnisse vorangegangener Projekttage. In der Sporthalle fanden eine Tanz- und Theateraufführung statt, die von Roswitha Richwien, Iris Herold, Stephanie Rüster und den Schülern einstudiert wurden. Roald Dahls makaberer Kurzkrimi Die Lammkeule um Mary und Patrick Maloney kam zur Aufführung. Die gesamten Einnahmen kommen dem Kinderhospiz Mitteldeutschland zugute. Für die Dokumentation der Projekttage sowie des Tages der offenen Tür zeichnet Christoph Zengerling mit einer technikversierten Schülergruppe verantwortlich, die den Gästen mittels Video- und Fotomaterial einen visuellen Einblick in ihre Arbeit boten. Das Material wird auf der Internetseite der Schule veröffentlicht. Speziell waren die Viertklässler und ihre Eltern aus allen Schulen der Gemeinde Südeichsfeld einladen, um sich zur Einrichtung und deren Konzept zu informieren und das Bildungsangebot im Bereich der Sekundarstufe in Theorie und Praxis zu erleben. Die Schüler hatten die Möglichkeit verschiedene Mitmachangebote wahrzunehmen.