Polizisten haben in Mühlhausen einen 17-jährigen Pocket-Bike-Fahrer kontrolliert. (symbolbild)

Mühlhausen. Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen stellten Polizisten in Mühlhausen mehrere Verstöße fest.

Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis auf Pocket-Bike in Mühlhausen unterwegs

Weder versichert noch zugelassen war ein sogenanntes Pocket-Bike, dessen Fahrer Polizisten am Sonntagnachmittag in der Forstbergstraße in Mühlhausen kontrolliert haben.

Außerdem besaß der 17-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet; das Fahrzeug sichergestellt.