Online-Umfrage zum Lebensalltag in Nordthüringen

Wie nehmen Menschen in Nordthüringen ihr Arbeits- und Lebensumfeld im ländlichen Raum wahr? Das will das Regionalmanagement mit einer Online-Umfrage herausfinden: „Warum leben die Menschen genau hier? Was wären Alternativen? Wie hat sich die Arbeit durch Corona verändert?“ Um solche und weitere Fragen gehe es, so Dörte Suberg, Projektleiterin des Regionalmanagements Nordthüringen. Sie hoffe auf rege Beteiligung aus dem Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis sowie Nordhausen. Die anonyme Umfrage gehört zum Bundesforschungsprojekt „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“, umfasst bundesweit sieben Regionen und dauert bis 26. März. Ziel des Projekts ist, strukturschwächeren Regionen neue Entwicklungswege aufzuzeigen.

