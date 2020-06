Mühlhausen. Weil das Mühlhäuser Festival „Clarinet & Friends“ auf Oktober verschoben werden musste, gibt es am 27. Juni zwei musikalische Appetithappen – für je 32 Gäste.

Optimismus steht hoch im Kurs

Der kulturelle Lockdown hat in Mühlhausen ein Ende: Gemeinsam mit dem Künstlerbüro Helmut Eisel ist es der Stadtverwaltung gelungen, das zunächst ausschließlich als Livestream geplante Konzert „Grooving Klezmer“ so zu konzipieren, dass eine begrenzte Besucherzahl das Konzert vor Ort in der Rathaushalle miterleben kann.

Das diesjährige Festival „Clarinet & Friends“ wurde wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verlegt (8. bis 11. Oktober). Als Appetitmacher wird Festival-Leiter Helmut Eisel am Samstag, 27. Juni, 17.30 Uhr und 20 Uhr, zwei Konzerte in der Rathaushalle spielen – für 32 Gäste pro Konzert.

Eisel, einer der vielseitigsten Klarinettisten in Klezmer, Klassik und Swing, hat in Sebastian Voltz seinen kongenialen Gegenpart gefunden: einen, der Paroli bietet und mit jazzig inspirierten Wendungen das dialogische Wechselspiel der Instrumente befeuert.

Helmut Eisel ist der Spiritus rector des Festivals. Foto: Daniel Volkmann / Archiv

Vor dem Konzert sprach unsere Zeitung mit Helmut Eisel.

Was wird im Konzert am Samstag, 27. Juni, zu hören sein?

Ich werde gemeinsam mit meinem Lieblingspianisten Sebastian Voltz das Programm „Grooving Klezmer“ spielen – ein ungemein spontanes, auf musikalische Dialoge ausgelegtes Programm. Mitreißend, hochvirtuos und emotional mit betörend leisen Zwischentönen. Unser letztes Konzert vor Corona im Schloss Saarbrücken wurde unter der Überschrift „Klezmer-Hochgeschwindigkeitstrubel mit feinen Ruheoasen“ rezensiert.

Wie erging es einem Künstler vom Format eines Helmut Eisel, wenn über Wochen keine Publikumsresonanz zu spüren ist? Sportler beklagten in den vergangenen Wochen zuweilen ein Motivationsloch, wie ergeht es dem Künstler?

Ja, das zog zunächst mal ganz schön runter. Keine Konzerte, keine Workshops. Mein Projekt mit 100 Schülern und israelischen Musikern – abgesagt. Aber dann kam der Widerspruch von innen: Nix da mit Kopf hängen lassen, du musst was tun! Und vielen Kolleginnen und Kollegen ging es ja genauso.

Was haben Sie getan?

Wir haben zum Beispiel eine erste Videoreihe für ein Online-Seminar erstellt, die ergänzt um Online-Unterricht sicher auch lange nach Corona noch Bestand haben wird. Wir haben Konzerte „von Wohnzimmer zu Wohnzimmer“ aufgenommen. Ein Freund, eine Freundin spielt ein, schickt mir die Aufnahme, ich ergänze mit meiner Klarinette, für den Zuschauer des fertig geschnittenen Videos stehen wir dabei nebeneinander. Diese Technik habe ich auch für eine Videoperformance zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nazi-Regime, eingesetzt, auf deren Höhepunkt ein jüdischer Kantor in seiner Synagoge und ein evangelischer Pfarrer in seiner Kirche miteinander beten, umrahmt von Kirchenorgel und Klezmerklarinette aus der Synagoge.

Übrigens wurde mir auch erfreuliche Aufmerksamkeit von Freunden, Nachbarn, aber auch von Politikern entgegengebracht. Ehrliches Interesse und konkrete Hilfe. Das kompensiert ein anfängliches Motivationsloch voll und ganz!

Wie sind die Pläne für das echte „Clarinet & Friends“-Festival? Steht das Programm?

Oh ja, das steht alles: Vom 8. bis zum 11. Oktober wird es „Clarinet & Friends“ in Mühlhausen geben. Wir mussten eine Gruppe austauschen gegen eine, die eigentlich erst fürs nächste Jahr vorgesehen war. Aber sonst bleibt alles, wie es für Juni geplant war. Unter www.clarinet-and-friends.de ist das aktuelle Programm zu finden. Angefangen mit meinem Elfenpalast-Programm für Harfe und Klarinette, über das „Kozma-Orchestar“ und die Gruppe „Wildes Holz“ bis zum großen Abschlusskonzert und Familienfest am Sonntag jagt ein musikalisches Genussversprechen das nächste. Und gute Laune und Optimismus stehen dabei ganz hoch im Kurs.

Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist-Information in der Ratsstraße für 15 (ermäßigt 12) Euro. Telefon: 03601/404770. Das Konzert um 20 Uhr wird unter www.muehlhausen-live.de übertragen.