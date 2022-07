Orgelwerke von Bach und Bartholdy in Mühlhausen

Mühlhausen. Der irische Organist Simon Harden gastiert an der einstigen Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach.

Der Organist Simon Harden lädt für diesen Samstag, 9. Juli, zu einem Orgelkonzert in die Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen ein. Gegeben werden Stücke von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Konzert beginnt um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kreiskantor Oliver Stechbart beschreibt den Werdegang von Simon Harden: Dieser stammt aus Irland und hat seit 2015 eine Professur am Conservatoire of Music an der Universität Dublin inne. Zusätzlich wurde er 2019 zum Domorganisten in der Christ Church Cathedral zu Waterford berufen.

Musik und Kunstgeschichte studierte er am Trinity College Dublin und sammelte in Orchestern Erfahrung im Orgelspiel. Sein Orgelstudium führte ihn 2001 nach Berlin, wo er bei Leo van Doeselaar studierte, später in Hamburg bei Wolfgang Zerer und Pieter van Dijk.

2004 machte er seinen Diplomabschluss an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Über Stipendien arbeitete er auch in Paris und gewann diverse Preise für sein Orgelspiel. Konzerte gibt er regelmäßig in Deutschland, Frankreich, Italien, Holland, Polen, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Spanien, Bulgarien, Weißrussland und Japan.