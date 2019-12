Ortschef will Verwaltung digitaler aufstellen

Seine erste Gemeinderatssitzung war eine kurze. Nach einer Dreiviertelstunde beendete Michael Hartung (Bürgerinitiative Ammern) den öffentlichen Teil. Es war seine Premiere als Bürgermeister, die vergangenen erlebte er als Kämmerer. Ende Oktober hatte er gegen Marco Fongern, den die SPD aufgeboten hatte, die Bürgermeisterwahl gewonnen.

Nun also, am Montagabend, nahm Hartmut Meyenberg, ebenfalls von der Bürgerinitiative, als Ältester des Rates Hartung den Amtseid ab. Hartung setzte auf der ersten Gemeinderatssitzung um, was er in seinem Wahlprogramm angekündigt hatte: Er wollte eine Bürgerfragestunde auf die Tagesordnung der Ratssitzungen heben. Das tat er. Allein: Es fehlte der Bürger, der ihm auch die Fragen stellte. Hartung sieht das aber nicht allzu kritisch. „Es muss und wird sich rumsprechen.“

Das Fragen übernahm Holger Petri (CDU), der Ortsbürgermeister von Dachrieden. Er bemängelte den Zustand des Radweges zwischen seinem Dorf und Reiser, in den Wurzeln nach oben drängen und der Belag brüchig wird. Eine schnelle Verbesserung des Zustandes werde es nicht geben, meinte Hartung, der Bauhof solle ein Auge drauf haben.

Das Einführen der Einwohnerfragestunde ist eines der Mittel, mit dem Hartung für mehr Transparenz sorgen wolle. Dazu gehört auch, die Termine für die Gemeinderatssitzung auf der Internetseite der Gemeinde langfristig anzukündigen. Bisher waren Ratssitzungen von den Unstruttalern eher schlecht besucht. Jeder Einwohner soll fünf Minuten lang seine Belange vorbringen können.

Das Procedere der Einwohnerfragen beschreibt Hartung so: Er wolle versuchen, direkt Antwort zu finden. Gelingt dies nicht, gibt es eine Antwort in Schriftform oder man vereinbare einen Vor-Ort-Termin. Um Transparenz über die Entscheidungen des Rates und die Arbeit der Verwaltung zu schaffen, wolle man am papiernen Amtsblatt festhalten. Auch wenn die zwölf Ausgaben jedes Jahr die Gemeinde 8000 Euro kosten.

Zu Hartungs eigener Handschrift gehört, dass er in dem im Januar einzubringenden Haushalt auch Geld für Weiterbildung der Mitarbeiter einstellen will. „Digitalisierung der Verwaltung, das Optimieren von Arbeitsabläufen, das ist mir wichtig“, sagt der Neubürgermeister. Große Investitionen in neue Projekte seien 2020 nicht zu erwarten. Die Gemeinde müsse erst einmal den „Investitionsstau abarbeiten, den wir seit Jahren vor uns herschieben“.

Gemeint sei vor allem der Investitionsstau an den Straßen, sagte Hartung am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung und führt als Beispiele den Schröteröder Weg an, den Turmweg in Horsmar, aber auch die Straße zwischen Reiser und Kaisershagen. Sie bedürften einer grundlegenden Reparatur. Werterhaltung müsse auch an den Spielplätzen in Ammern und in Eigenrode betrieben werden.

Turnusgemäß hatte der Rat über ein neues Leasing-Fahrzeug für die Verwaltung zu entscheiden. Hartung wird VW Polo fahren. Das bisherige Dienstfahrzeug war ein Audi 1. Das Leasen des Polo kostet über 24 Monate 193,97 Euro monatlich. Das ist nach Angaben der Verwaltung rund 3,50 Euro pro Monat billiger als der Audi. Der Bürgermeister darf gegen ein Entgelt das Auto auch für private Fahrten nutzen.