Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsschilder kommen bis zum Frühjahr

Auch wenn zum 31. Dezember die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen gegründet wird, werden die Ortsschilder vorläufig dieselben bleiben. Das sagte vor dem Stadtrat Schlotheim Hans-Joachim Roth, der Bürgermeister der Seilerstadt (CDU). Die neuen Ortsschilder würden erst innerhalb des ersten Quartals, also bis zum Frühjahr, vom Landesamt für Verkehr angebracht. Darauf zu lesen seien auch weiterhin der Name der Stadt und der entsprechenden Dörfer, die – wie Schloheim – den Weg in die Landgemeinde gewählt haben. Man habe Roth avisiert, dass die Kommunen die Ortsschilder behalten dürften. In Weinbergen waren Anfang dieses Jahres mit der Eingliederung der vier Dörfer nach Mühlhausen die Ortsschilder von Bollstedt über Nacht verschwunden. Sie tauchten später wieder auf.