Ute Schuchardt (links) und Brigitte Eberhardt vor der Geschäftsstelle der Vereinigten Selbsthilfegruppe für Osteoporose, Arthrose und Morbus Bechterew in Bad Langensalza geben ihr Vorstandsamt auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Osteoporose-Selbsthilfegruppe droht die Selbstauflösung

200 Mitglieder, aber niemand, der für den Vorsitz kandidieren kann oder will: Der Vereinigten Selbsthilfegruppe für Osteoporose, Arthrose und Morbus Bechterew in und um Bad Langensalza droht die Auflösung.

Mit der Vorsitzenden Ute Schuchardt und ihrer Stellvertreterin Brigitte Eberhardt tritt der geschäftsführende Vorstand nicht mehr zur Wiederwahl an. Das hatten sie bereits zur Mitgliederversammlung vor gut zwei Jahren angekündigt, als zum bisher letzten Mal Vorstandswahlen anstanden. Auch die Kassenwartin höre auf.

Nicht aus Unlust: „Wir haben viel Spaß, sind ein gutes Team, können aber aus familiären Gründen nicht mehr“, sagen Schuchardt und Eberhardt, die wie der Großteil der Mitglieder jenseits der 70 sind. Darum hätten sie sich auch frühzeitig gemahnt, Nachfolger zu suchen und das Thema wiederholt angesprochen. Spätestens im April endet die Amtsperiode. Finde sich bis dahin keine Nachfolge, müsse der Verein aufgelöst werden.

Doch sowohl im erweiterten Vorstand als auch unter den einfachen Mitgliedern finde sich niemand. Das liege zum einen am Altersschnitt, wissen die beiden Frauen. Aber das soziale Engagement sei auch mit Arbeit verbunden. Denn der Verein organisiert für seine Mitglieder Therapiezeiten, etwa in der Therme, kooperiert mit Physiotherapeuten und übernimmt auch die Abrechnung der Rezepte. 17 Gruppen gibt es.

Der Verein, in dem immerhin fast ein Drittel der Mitglieder per Whatsapp kommuniziert, hat sogar eine eigene, mit Computer und Telefon ausgestattete Geschäftsstelle in der Mühlhäuser Straße, die auch Treffpunkt sei. Fiele sie weg, müssten sich die Betroffenen selbst um Therapiezeiten und -plätze kümmern. „Auch das Soziale wäre weg“, bedauern Schuchardt und Eberhardt. Denn der Verein organisiert auch Ausflüge, Fachvorträge und gemeinsame Feiern.

Sie würde ihre Nachfolger gerne über einarbeiten und stünden auch danach noch punktuell mit Rat und Hilfe zur Verfügung, aber eben nicht als Verantwortliche, so Schuchardt. Aber mit jedem Tag schwinde die Hoffnung, dass sich doch noch jemand meldet.