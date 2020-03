Osterbrunnen Schmückt Schlotheimer Pferdemarkt

Eine liebevoll dekorierte Osterkrone schmückt seit Freitagnachmittag den Brunnen auf dem Schlotheimer Pferdemarkt. Die Frauen vom VDK-Ortsverband Schlotheim, Körner und Menteroda verzierten die stabile Metallkrone mit bunt bemalten Ostereiern sowie dauerhaftem Grün.

„Wir haben uns in diesem Jahr zu unechtem Grün entschieden. Die Natur hat es in den letzten Monaten nicht leicht und wir wollten zu diesem Zweck nicht unbedingt frische Zweige von den Tannen schneiden“, erklärte VDK-Vorstand Margitta Otto (hintere Reihe links). Der Bauhof der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen habe beim Aufbau unterstützt. „Tradition verbindet die Menschen, das ist gerade in dieser Zeit sehr wichtig. Wir besinnen uns und freuen uns auf ein gemeinsames Osterfest“ , sagte die Verwaltungs-Chefin Nicole Gehret (rechts im Bild).