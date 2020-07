Braut und Bräutigam mit Maske – ein Bild, das sich in diesem Jahr in manchen Hochzeitsalben finden wird, auch wenn diese Aufnahme nicht in der Region entstand. Während 2019 im Unstrut-Hainich-Kreis mehr Paare heirateten als 2018, haben dieses Jahr viele ihren Hochzeitstermin verschoben.