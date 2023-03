Party in der „Alten Fleischerei“: So sieht’s im neuen Tanztempel vom Unstrut-Hainich-Kreis aus

Neuer Club öffnet am 10. März in Mühlhausen - So sieht die Arena von innen aus

Das Clubleben soll nach Mühlhausen zurückkehren. Partymacher Markus Hamm: "Die Arbeiten liegen im Plan. Am 10. März steigt die Eröffnungsparty." Wir durften bereits einen Blick in den Tanztempel werfen.

Foto: Daniel Volkmann