Pause für den begnadeten Pianisten

Hans Thilo würde so gern seiner großen Enkel- und Urenkelschar ein paar Weihnachtslieder am Klavier spielen.

Von Reiner Schmalzl

Flarchheim. Das Gloria-Weihnachtsalbum mit 45 beliebten Liedern und sieben Fantasien zu Weihnachten, Silvester und Neujahr hat Hans Thilo griffbereit. Verschiedene Lieder daraus könnte der fast 97-Jährige den Familien seiner vier Kinder mit der großen Enkel- und Urenkelschar zum Besten geben. „Singen und Musizieren wurde bei uns zu Weihnachten immer hoch und heilig gehalten“, bedauert der begnadete Pianist und Sänger die jetzigen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Zu gern hätte der Uropa die Augen seiner jüngsten Urenkel strahlen gesehen.

Doch Hans Thilo ist einsichtig und hofft auf bessere Zeiten. Viel schlimmere Weihnachten musste er in seinem langen Leben durchmachen. So war er im Zweiten Weltkrieg an drei Festen fern der Heimat. Aber schon weit früher ging es wie in allen Dörfern der Region auch in Flarchheim recht bescheiden zu. Als ältester Ortschronist des Kreises erinnert Hans Thilo zudem daran, dass es die heute übliche Bescherung an Heiligabend einst nicht gegeben hatte. Denn es sei bis um 1895 Tradition gewesen, die Christmette um 6 Uhr am ersten Weihnachtstag zu besuchen und dann zu bescheren. So blickt der Flarchheimer auf seine Kindheit zurück: „Der Gottesdienst, in dem bis 1935 noch unser letzter Pfarrer Max Ringleben die Weihnachtsbotschaft verlas, kam uns viel zu lang vor. Der Chor wurde von unserem Kantor Artur Semmann dirigiert. Vom Lied ‚Herbei, o ihr Gläubigen’ wurden die Solopartien von den damals besten Sängerinnen Gertrud und Hildegard Oßwald und Gerda Ludwig interpretiert.“ Und man habe als Kinder den riesigen, neben dem Altar stehenden Weihnachtsbaum mit vielen brennenden echten Kerzen sowie die angezündeten Mettenlichter bestaunt.

Wie er als Kind „Den Weihnachtsabend mit wenig Gaben und vielen Freuden“ so etwa zwischen 1840 und 1845 erlebte, schilderte der in Flarchheim geborene spätere Lehrer und Kreisschulrat Friedrich Polack (1835–1915) in einem seiner Bücher. Und zwar im ersten Band seines Hauptwerkes „Brosamen“. Das ruft Hans Thilo ebenfalls in Erinnerung. Bei wohligem Winter mit fußhohem Schnee saß man in der warmen Wohnstube, mit einem brennenden Öllicht auf dem Tische. Der Vater drechselte einen Kreisel, die Mutter strickte und erzählte den vier Kindern Märchen.

Polack wörtlich: „Fritz saß vor ihr auf der Fußbank und hörte aufmerksam zu. Vom Kammrücke wurden danach von den Kindern die Wachslichter heruntergeholt und angezündet, um auf den Boden schlafen zu gehen. Seine Schwester hatte ihr Licht in die Röhre gestellt, wo es zerschmolz. Sie weinte, weil sie nun Morgen Früh in der Mette keine Kerze mehr hatte. Gegen Morgen waren sie längst auf, als endlich die Mettenglocken läuteten. Auf dem Heimwege beschauten sie ohne Neid die schönen Christbäume in Pfarre, Schule und auf dem Gute. Alle anderen hatten damals noch keinen in der Stube stehen. Daheim auf dem Tische lagen vier Häufchen von Nüssen, Äpfeln, Pfefferkuchen und schlichten Spielzeugen. Alles zusammen kaum 50 Pfennige wert. Aber wie groß war die Freude…“