Per Rad von Mühlhausen nach Falken

Mühlhausen. Der Radlerstammtisch und der ADFC laden zu einer gemeinsamen Fahrt am 20. Mai zwischen Unstrut und Werra Das ist geplant.

Der Mühlhäuser Radfahrstammtisch und der Fahrradclub ADFC laden alle Interessierten, auch mit E-Bikes, zu einer Radtour von Mühlhausen nach Falken und zurück ein. Start ist laut einer Pressemitteilung am Samstag, 20. Mai, um 9 Uhr an der Eisdiele am Schwanenteich in Mühlhausen. Die Tour führt über Heyerode und Hallungen nach Falken. Von dort geht es über Schierschwende zurück nach Mühlhausen. Für unterwegs sollte Proviant mitgenommen werden.