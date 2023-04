Pfarrer aus Mühlhausen und die Frage: Was hat ein Beatles-Song mit Ostern zu tun?

Andreas Piontek, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises, staunt über den Frühling und sagt: „Meine Seele atmet auf und freut sich an der Sonne.“ Was der Frühling mit der Beziehung zu Gott zu tun hat.

Jeden Tag hoffe ich, dass sich die zugezogene Wolkendecke auftut und sich die Sonne zeigt. Wir brauchen die Sonne zum Leben. Gerade jetzt im Frühling erleben wir es in der Natur. Die Krokusse, Osterglocken und Tulpen entfalten sich in der Sonne.

Andreas Piontek ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen. Foto: Eckhard Jüngel

„Frühmorgens als die Sonne aufging“, da waren drei Frauen am allerersten Ostertag unterwegs zum Grab von Jesus.

„Als die Sonne aufging“, das ist ein deutlicher Hinweis auf wiedererwachtes Leben, auf eine geheimnisvolle Kraft.

Woher nimmt die Natur diese geheimnisvolle Kraft?

Für mich ist es ein Wunder, über das ich nur staunen kann. Meine Seele atmet auf und freut sich an der Sonne. Der Frühling belebt auch meine Beziehung zu Gott. Die erwachende Schöpfung kann ich mir nicht anders erklären, als dass hier eine göttliche Kraft am Werk ist. Die Zeichen des Frühlings sollen uns Menschen zum Staunen und zum Glauben an Gott motivieren.

„Als die Sonne aufging“, machten sich drei Frauen auf. Unterwegs überlegten sie, wer wälzt uns den schweren Stein weg. Ich denke, damit ist nicht nur der Stein, der das Grab von Jesus verschloss, gemeint. Es gibt so viele andere schwere Steine, die auf den Herzen von uns Menschen liegen, wie beispielsweise die schweren Steine, die auf den Seelen der Familien liegen, die am vergangenen Samstag bei dem schweren Unfall ihre Kinder verloren haben – einfach schrecklich dieses Leid! – oder manche zwischenmenschlichen Barrieren und Blockaden. Österlicher Glaube bedeutet für mich auch, diese Steine ehrlich und mitfühlend in den Blick zu nehmen.

„Here comes the Sun“ – ein Lied mit österlicher Ausrichtung und Hoffnung

„Hier kommt die Sonne“, so hat der bekannte Beatle George Harrison den Frühling 1969 beschrieben. Im Grunde genommen war Harrison überhaupt nicht in Frühlingsstimmung, sondern steckte in einer tiefen Krise, die schwer wie ein Stein auf ihm lag. Trotzdem – oder gerade deswegen – entstand dieser Song: „Here comes the Sun“. Dieser Refrain: „Hier kommt die Sonne“ wiederholt sich. Und der Nachsatz lautet: „It’s allright“. Und ich sage dir, es ist in Ordnung.

Harrison war sein Leben lang ein spiritueller Mensch. So höre ich seinen Song nicht nur als Frühlingslied, sondern als ein Lied mit österlicher Ausrichtung und Hoffnung. „Hier kommt die Sonne. Und ich sage dir, es ist in Ordnung.“

„Hier kommt die Sonne“, das verstehe ich auch auf Jesus bezogen. Er ist die Sonne, die manche traurige Situation aufhellt. Christinnen und Christen deuten so auch das Ostergeschehen: „Hier kommt die Sonne!“ Eine neue Wirklichkeit beginnt mit dem auferstandenen Jesus. Sie glauben an den Traum, dass alles in Ordnung kommt, dass es einen Neuanfang gibt nach Chaos, Leid, Krieg, Zerstörung und Verletzung.

Ich freue mich auf den Ostermorgen und singe gern das Halleluja. Ich könnte auch singen: „Hier kommt die Sonne. Und ich sage, es ist in Ordnung.“

Mit Blick auf den auferstandenen Jesus wage ich zu hoffen: In Gott ist alles aufgehoben. Jede und jeder kann mitwirken an einer neuen österlichen Ordnung.

Ich wünsche allen ein sonniges, frohes, hoffnungsvolles und gesegnetes Osterfest.