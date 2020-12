Pfarrer aus Mühlhausen: „Wer getröstet ist, sieht weiter“

Pfarrer Andreas Anhalt ist katholischer Pfarrer in St. Josef Mühlhausen.

„Der andere Advent“ ist eine Begrifflichkeit, die Außergewöhnliches erhoffen lässt.

Gelegentlich wurde mit solch einer Formulierung geworben oder auf eine alternative Adventsgestaltung hingewiesen.

In diesem Jahr braucht keiner unter dem Motto „Der andere Advent“ zu werben. Der andere Advent ist uns einfach zugefallen durch die Corona-Pandemie.

Von der Wahrnehmung wird die adventliche Zeit unterschiedlich beurteilt: Der Eine wird sagen: Ach, durch Corona ist die Zeit viel ruhiger, dem Advent entsprechend. Ein Zweiter wird stöhnen: Mir fehlen wichtige Einnahmequellen. Ein Dritter könnte meinen: Als Einstimmung auf Weihnachten fehlt mir einfach was.

Oder hat die Adventszeit bereits vor einem halben Jahr begonnen? Denn solange warten wir schon, vielleicht nicht auf die Geburt Jesu, sondern eher auf den Impfstoff.

Für diesen Adventssonntag hat der Prophet Jesaja ein Wort für uns bereit: „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst.“ (Jes 40.1.2)

Von dem Musiker Georg Friedrich Händel wird berichtet, dass er sich in einer großen Krise befand. Ein Zeitgenosse beschrieb ihn wie folgt: „Ein verlorener, ein verzweifelter Mann, müde seiner selbst, ungläubig an seine Kraft, ungläubig vielleicht auch an Gott“. Zuvor hatte ihm der Dichter Charles Jennens ein Textbuch geschickt, das das Leben des Messias Jesus Christus von der Geburt bis zu Tod und Auferstehung deuteten.

Es waren lauter Bibeltexte, die der Dichter zusammengestellt hatte. In seiner verzweifelten Stimmung griff Händel danach. Als er die ersten Worte „Tröste dich, tröste dich, mein Volk“ (Jes 40,1) gelesen hatte, erfasste Händel auf einmal eine ungebrochene Kraft. Er komponierte wie in einem Rausch von 24 Tagen den „Messias“. Er ließ sich in seiner Arbeit nicht stören, bis er sein Werk vollendet hatte. Die Worte aus dem Propheten Jesaja hatten ihn zutiefst berührt und ihn aus der negativen Stimmung herausgerissen.

Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten zweiten Advent in dieser so anderen Zeit, dass Sie aus dem herausgerissen werden, was Sie runterzieht. Wer getröstet ist, sieht weiter.

