Pfarrer Teja Begrich und Küster Christian Wachsmann an der Mühlhäuser Divi-Blasii-Kirche mit dem beschädigten Fenster.

Pfarrer Begrich zu Vandalismus an Mühlhäuser Kirchen: „Sinnlose Zerstörungswut“

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Schäden durch Vandalismus und Diebstahl an Kirchen im Unstrut-Hainich-Kreis sind gestiegen. Für die Vandalismusschäden müssen die betreffenden Kirchengemeinde alleine aufkommen.

Mit einer Schnapsflasche haben Unbekannte am ersten Kirmeswochenende ein Bleiglasfenster der Mühlhäuser Divi-Blasii-Kirche eingeschmissen. In rund acht Meter Höhe wurden drei Scheiben zerstört. Die Reparatur wird aufwendig und teuer. Und es ist längst nicht der einzige Fall von Vandalismus an Gebäuden des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen.

Tatsächlich gilt die Bachkirche Divi-Blasii neben Bad Langensalzas Marktkirche dabei als Schwerpunkt. Die Kirchen werden immer wieder Ziel von Vandalismus und Diebstählen, sagt Kirchenbaureferentin Katrin Wollenhaupt. Neben dem jüngsten Fall in Mühlhausen hatten es Metalldiebe schon auf den Blitzableiter sowie mehrfach auf die kupfernen Fallrohre der Regenrinne abgesehen. Dabei dürfte der reine Metallwert, so sich die Rohre überhaupt zu Geld machen lassen, deutlich unter den Kosten für die Rekonstruktion liegen. Teilweise wurden die Endstücke vorsorglich gegen Rohre aus Plastik ausgetauscht, was allerdings nicht gerade denkmalkonform ist.

Vor Jahren sei innerhalb der Aktion „offene Kirchen“ in einer Kirche des Landkreises ein Kruzifix gestohlen worden. Einen Erfolg bei der Aufklärung des Falls konnte die Kriminalpolizei noch nicht vermelden. Schmiererein durch Graffiti, wie es sie in Städten zuhauf gibt, seien an Kirchen dagegen eher selten, so Wollenhaupt.

Keine Versicherung: Kirchengemeinden müssen für Schäden aufkommen

Auf rund 20.000 bis 30.000 Euro werden die jährlichen Vandalismusschäden an kirchlichen Gebäuden im Unstrut-Hainich-Kreis geschätzt. Dafür müssen die betreffenden Kirchengemeinde alleine aufkommen. Sich dagegen zu versichern, das sei nicht möglich. Es gebe für die Versicherer genügend andere Schäden, etwa durch Stürme, zu regulieren.

„Es gehört sich einfach nicht, fremdes Eigentum zu beschädigen. Das zeugt großer Respektlosigkeit“, sagt Katrin Wollenhaupt deutlich. In den vergangenen Jahren hätten die Fälle zugenommen. Den traurigen Trend können grundsätzlich auch die Verwaltungen der Städte und Gemeinden an ihren Objekten bestätigen.

Für Divi-Blasii-Pfarrer Teja Begrich handelt es sich bei der eingeschmissenen Scheibe um „vollkommen sinnlose Zerstörungswut an einem städtischen Wahrzeichen.” Einen kirchenfeindlichen Hintergrund vermutet er aber nicht. Dennoch: „Dass gerade in der Kirmeswoche eine Kirche so behandelt wird, ist eine Schande und Sauerei.”

Drei Scheiben ging zu Bruch, als Unbekannte zur Kirmes eine Schnapsflasche in das Bleiglasfenster der Divi-Blasii-Kirche warfen. Foto: Alexander Volkmann

Laut Küster Christian Wachsmann, der von einem Besucher auf den Schaden aufmerksam gemacht wurde, könne der Tatzeitraum auf die Nacht von Freitag, 27. August, auf Samstag, 28. August, eingegrenzt werden. Die Glasscherben der Flasche hat Wachsmann vor der Kirche entdeckt.

Das Loch im Fenster soll erst einmal provisorisch abgedichtet werden, damit Wind oder Regen keine weiteren Schäden anrichten oder Vögel in die Kirche gelangen können. Der Aufwand für das Provisorium ist groß. Mindestens eine Hebebühne, vielleicht sogar ein Gerüst, müsse dafür zum Einsatz kommen, erklärt der Pfarrer. Anschließend sollen die Scheiben der Bleiverglasung ersetzt werden.

Anzeige gegen Unbekannt wurde erstattet. Jetzt hofft man auf Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können.

