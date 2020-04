Körner. Die Kirchengemeinde Körner-Menteroda bietet Gespräche in Corona-Zeiten an.

Pfarrer der Gemeinde Körner-Menteroda helfen am Telefon

In der Corona-Zeit, in der das soziale Leben auf ein Minimum reduziert ist, sind die Menschen besonders herausgefordert – ob in Familien oder als Alleinstehende. „Oft hilft es, miteinander am Telefon zu reden, Sorgen, Ängste und Kummer zu teilen“, heißt es aus dem Pfarramtsbereich Menteroda-Körner.

Menschen aus dieser Region, die Gesprächsbedarf haben, können ab sofort mit Pfarrer Sebastian Kropp unter Telefon: 036025/34 39 51 sprechen. Das Angebot gilt dienstags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr. Der Pfarrer möchte damit eine Kernaufgabe der Kirche nicht aus den Augen verlieren, für die Menschen da zu sein, wenn auch unter anderen Umständen.