Pfarrer tauscht in Kaisershagen Talar gegen Winterjacke

Mit „O Tannebaum“ endet der Gottesdienst am Montagabend in der Kirche in Kaisershagen. „Es ist kein klassisches Kirchenlied“, gibt Pfarrer Benjamin Themel zu. Aber die Besucher auf den Kirchenbänken haben es sich gewünscht. Gemeindepädagogin Susanne Henning hat zum Glück die Noten parat und spielt das Lied auf ihrer Gitarre, während einige der 25 Besucher intensiv mitsingen und andere wiederum nur summen. Jedenfalls machen alle mit.

Die meisten, die zum Familiengottesdienst gekommen sind, sind Kinder und Jugendliche. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass die Konfirmanden in spe auf eine gewisse Anzahl Gottesdienstbesuche kommen müssen. Sei’s drum, der Pfarrer leistet die notwendigen Unterschriften. Er hat an diesem kühlen Montag auf seinen Talar verzichtet und stattdessen die Winterjacke an. Das schadet nicht, denn evangelische Kirchen sind im Winter kalt.

Pfarrer Benjamin Themel und Gemeindepädagogin Susanne Henning hatten den Familiengottesdienst am Dreikönigstag vorbereitet. Foto: Alexander Volkmann

Gemeinsam mit Susanne Henning hat Themel diesen Gottesdienst vorbereitet. Der 31-Jährige, der seit 1. April 2019 die Pfarrstelle in Ammern innehat, will damit mehr Leben in die Kirchen bringen. „Wir wollen einen kleinen Höhepunkt in jedem der zum Pfarrbereich gehörenden Dörfer setzen“, sagt er. Die Familiengottesdienste seien an das Kirchenjahr angelehnt – so wie am Montag, zum Fest der Heiligen Drei Könige. Kirche soll mehr mit den Sinnen erfahrbar werden, anders als in den eher wortlastigen Sonntagsgottesdiensten.

Passend dazu hat Susanne Henning einen dunklen Himmel aus Pappe vorbereitet, der nach und nach von den Besuchern mit goldenen Sternen gefüllt wird. Für zehn Dörfer und die Stadt Mühlhausen ist die Gemeindepädagogin zuständig. „Wir hätten sie gerne öfter hier“, sagt der Pfarrer.

Mit dem Gottesdienst geht Weihnachten in die Verlängerung. Auch die geschmückte Tanne steht noch neben dem Altar in der Gotthardi-Kirche. „Die Weihnachtszeit endet erst Lichtmess, also am 2. Februar“, weiß die Gemeindepädagogin. Ein Gottesdienst am Montag sei für sie ebenso selten, wie für die Besucher, die nach der Arbeit oder der Schule hierher gekommen sind. Und weil hier alles etwas anders ist als bei einem normalen Gottesdienst, erzählt Susanne Henning die eher unbekannte Legende vom vierten König, der sich, ebenso wie seine Kollegen, auf den Weg zum Jesuskind gemacht hat. Sein Ziel erreichte er aber erst 30 Jahre später und sieht Jesus noch am Kreuz. Die Gaben, die er überbringen sollte, jedoch setzte er auf der Reise für Gutes ein. Dass der kleine König ein großer Freund von eingelegten Gurken und Limonade war, erfährt der Zuhörer mit Erheiterung. Auch Ute Zimmermann aus Saalfeld und ihre Enkel lauschen gespannt.

Im Gemeinderaum wird der Weihnachtsbaum abgeräumt

Das Wichtigste, wenn Kinder im Gottesdienst sind, sei, noch mehr auf die verständliche Sprache zu achten, nicht weltfremd oder abgehoben zu klingen, sagt Pfarrer Themel. Deshalb, so sagt er im Gottesdienst, sei die Reise des vierten Königs auf den ersten Blick schon „richtig doof“ gewesen. Am Ende aber stehe die Erkenntnis, dass Gott ihn und alle Christen auf ihren Wegen begleite.

Nach dem 45-minütigen Gottesdienst sind alle Gäste, ob jung oder älter, in den benachbarten Gemeinderaum zu Tee und Muffins eingeladen. Susanne Henning legt zwei selbst gebastelte Papier-Weihnachtsbäume auf den Fußboden. „Jetzt wird Weihnachtsbaum-Abräumen gespielt.“ Nach dem Würfeln entsprechender Zahlenpaare dürfen sich die Mitspieler an Süßigkeiten, Malheften und anderen Kleinigkeiten bedienen. Auch der Pfarrer würfelt mit.

Eines der nächsten Projekte im Pfarrbereich Ammern sei die Familienkirche, wie Themel ankündigt, angelehnt an den Familiengottesdienst, mit etwa 20 Minuten nur kürzer. Noch mehr für Augen, Ohren und die anderen Sinne verspricht der Pfarrer. Los geht es am 8. März um 16 Uhr in der Kirche in Ammern.