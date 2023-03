Pfarrerin aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und die Frage: Was muss ich am Morgen alles einpacken?

Linn Pietsch, evangelische Pfarrerin in Bad Tennstedt, macht sich Gedanken darüber, was für einen Tag unbedingt in den Rucksack muss. Barmherzigkeit, so sagt sie, gehört dazu. Und was noch?

Morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, taste ich noch einmal ab, ob ich alles eingesteckt habe: Der Schlüssel ist in der Jackentasche, das Handy im Rucksack, und den Geldbeutel kann ich auch dort sehen. Alles ist da.

Habe ich sonst noch etwas vergessen? Vor meinem inneren Auge laufen die Termine ab, zu denen ich gehen muss. Und ich überprüfe noch einmal, was ich mitnehmen muss.

An so vieles ist zu denken. Das fordert meine ganze Aufmerksamkeit, und es stresst mich an manchem Morgen, wenn ich dies oder jenes nicht finde. Dass so vieles bedacht werden muss, ist anstrengend.

Linn Pietsch ist evangelische Pfarrerin in Bad Tennstedt, Foto: Heidrun Lehmann / Archiv

Der kommende Sonntag trägt den Titel Reminiscere – Gedenke. Denn so steht es im Psalm 25, nach dem der Sonntag benannt ist: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und Güte.“ Das wäre eine Abwechslung, würde das auf meiner Liste stehen.

Statt der richtigen Dinge im Rucksack und in der Jackentasche würde ich das gern auf meine Denk-Liste schreiben: die Barmherzigkeit. Morgens einmal überprüfen: Ist meine Offenheit für das Gegenüber eingepackt? Ist mein Herz am rechten Fleck, und sind meine Hände bereit für den Tag? Gar nicht so einfach. Zu schnell vergessen, in all den anderen wichtigen Alltagsdingen.

Gedenken heißt, Erinnerung Raum geben

Der Psalmbeter ruft die Barmherzigkeit aber nicht nur sich in Erinnerung. Er will Gott daran erinnern: Denke daran, Gott, du bist doch ein Barmherziger, zeige auch etwas davon. Gedenke an deine Barmherzigkeit. Gedenken – das ist noch mehr als nur daran denken. Gedenken heißt, einer Erinnerung Raum geben.

Viele Menschen haben schon erfahren, dass Gott ein Barmherziger ist. Darum, Gott, zeige deine Barmherzigkeit noch einmal. Jetzt, Gott, ist deine Barmherzigkeit nötig: Wenn der Alltag mich gefangen hält und ich den Listen nicht gerecht werde. Wenn die Welt sich als gnadenlos erweist. Wenn die Ungerechtigkeiten der Ereignisse zuschlagen. Dann ist die Sehnsucht nach Barmherzigkeit groß. Dann kann ich das adressieren.

Und ich kann mir in Erinnerung rufen, was es noch gibt außer Bedenkenswertes. Dann kann auch mein Morgen barmherzig beginnen.

Martin Luther empfiehlt für den Beginn eines Morgens nach einem Segen und Gebet: „Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt.“

Was für eine Abwechslung von all den Denk-Listen!