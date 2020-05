Pflanzung in Merxleben erst im Herbst

Das Areal um den Dorfteich in Merxleben wurde in den vergangenen Wochen von kranken Pappeln und Wildwuchs befreit. Über 100 Festmeter Holz kamen zusammen und liegen am Sportplatz in Ort zur Abholung bereit. Wie Bürgermeister Jan Edelhäußer (parteilos) informiert, habe man mit viel Unterstützung die Bodenbearbeitung realisieren können und das hügelige Gelände angeglichen. Weiter wurde das Areal von aufgewirbelten Steinen befreit und eine Blühwiese angelegt. Auch Rasensamen sei bereits im Boden. „Die mit dem Landkreis geplante Baumpflanzung im Programm „Herzlich-Grün“ kommt durch die Pandemie erst im Herbst. Zusätzlich gib es bereits acht Baumspenden aus dem Ort. Auch einige Ersatzpflanzungen stehen an“, sagt Edelhäußer.