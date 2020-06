Die Ausbildung in drei Pflegeberufen ist seit Anfang 2020 vereinheitlicht.

Mühlhausen. Praktiker können sich in Mühlhausen über die neue Ausbildung austauschen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflegeberufe: Berufsschule lädt zu Treff

Der Start der neuen Pflegeausbildung zum neuen Schuljahr rückt näher. „Die Pflegeschulen und Pflegeeinrichtungen stehen bei der Umsetzung vor großen Herausforderungen“, heißt es in einer Mitteilung der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises „Johann August Röbling“.

Die Schule lädt deshalb am Donnerstag, 25. Juni, 15.30 Uhr, im Audimax in Görmar zu einem ersten Netzwerktreffen. Das Treffen diene dem Austausch der Akteure in der Ausbildung und dem gemeinsamen Kennenlernen der Praxispartner. Das Treffen sei eine Plattform, direkt mit Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Die Fachkabinette des Fachbereiches könnten im Anschluss besichtigt werden.

Die drei bisherigen Berufe Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpfleger wurden zum Beginn dieses Jahres zum gemeinsamen Berufsbild Pflegefachfrau/Pflegefachmann zusammengeführt. Die neu strukturierte Ausbildung soll Auszubildende befähigen, Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen pflegen zu können. Damit bekämen sie auch mehr Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten, so die Mitteilung. Der Berufsabschluss gelte automatisch auch in anderen EU-Staaten.

Die Ausbildung findet im Blocksystem statt. Dabei gibt es insgesamt 2100 Stunden Theorieeinheiten und 2500 Stunden Praxis.

Anmeldung telefonisch unter 03601/450434.