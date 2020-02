Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflegefamilien im Unstrut-Hainich-Kreis gesucht

Der Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sucht Menschen, die kurzzeitig oder dauerhaft ein Kind in ihrer Familie aufnehmen. Nicht jedes Kind habe die Möglichkeit, in einer Familie aufwachsen zu können. Durch familiäre Krisensituationen und lebensbelasteten Faktoren komme es vor, dass Kinder aus ihren leiblichen Familien herausgenommen werden müssten. Umso wichtiger sei es, diesen Kindern ein stabiles Umfeld anzubieten.

„Die Aufgabe, ein Kind in der Familie aufzunehmen, ist eine große Herausforderung für die ganze Familie“, sagt Bettina Michel-Schürmann vom ASB. „Wir wünschen uns für diese Kinder eine Familie, die geduldig, offen und tolerant ist und den Kindern ein liebevolles Zuhause gibt.“ Wer bereit sei, ein Kind in Pflege bei sich aufzunehmen, es zu versorgen und zu erziehen kann sich beim ASB-Pflegekinderwesen unter Telefon: 03601 / 8712202 oder per E-Mail an pflegefamilie@asb-kvuh.de wenden.