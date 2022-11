„Pizza und Politik“: Junge Leute diskutieren mit SPD-Abgeordneter in Mühlhausen

Mühlhausen. Mit einem Aktionstag will die SPD junge Menschen für Politik begeistern. Was Jugendliche im Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Tina Rudolph beschäftigte.

Wie kann man die Folgen des Klimawandels minimieren? Wie steht es um den Ausstieg aus der Atomkraft? Was genau ist das neue Bürgergeld und wer hat Anspruch darauf? Das sind Fragen, die junge Menschen der hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten Tina Rudolph gestellt haben. Am Montag kamen sie im Rahmen des bundesweiten SPD-Aktionstag „Pizza und Politik“ in der Geschäftsstelle der Partei am Steinweg zusammen. Eingeladen hatten Tina Rudolph und ihr Mitarbeiter Marius Lumpe.

Die Leitidee der Veranstaltung: Junge Menschen treffen Politikerinnen und Politiker und diskutieren mit ihnen über alles, was ihnen gerade wichtig ist. So fanden sich auch in Mühlhausen acht junge Menschen zusammen, um mit Tina Rudolph zu reden, die für die SPD seit 2019 im Bundestag sitzt. Um den Hunger und den Durst zu stillen, gab es Getränke und Pizza.

Rudolph betont, dass besonders junge Menschen einen Platz und eine politische Stimme haben sollten. „Was die Zielgruppe der Wählenden angeht, sind sie etwas unterrepräsentiert, aber müssen am längsten mit den politischen Entscheidungen leben“, sagt Rudolph.

Die Beweggründe der Jugendlichen, die Veranstaltung zu besuchen, waren verschieden. Jacob Götting, Schüler des Tilesius-Gymnasium aus Mühlhausen, ist durch Marius Lumpe auf die Veranstaltung aufmerksam geworden, den er persönlich kennt. „Ich möchte mich gerne weiterbilden“, sagt er.

Schüler aller Schulformen sind willkommen

Jacob hat auch bei Freunden Werbung für die Veranstaltung gemacht und gewann Sebastian Meißner, ebenso vom Tilesius-Gymnasium. „Ich kannte Tina Rudolph vorher gar nicht, aber ich bin politisch interessiert“, sagt Sebastian Meißner.

Es hätten mehr Leute zugesagt, als tatsächlich erschienen sind, bedauert Rudolph. Sie habe sich gewünscht, dass mehr junge Menschen aus anderen Schulformen gekommen wären, da ausschließlich Gymnasiasten teilgenommen haben. Es sollen auch Schülerinnen und Schüler erreicht werden, die beispielsweise an Gemeinschaftsschulen unterrichtet werden. Jeder sei willkommen.

„Ich habe das Gefühl, dass die Hürde groß ist. Junge Menschen machen sich Gedanken darüber, ob sie Vorwissen für die Veranstaltung haben müssen. Das benötigen sie nicht. Ich würde ihnen gerne diese Angst nehmen“, so Rudolph.

Im kommenden Jahr soll der Aktionstag in die dritte Runde gehen.