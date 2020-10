Pläne für die Dorfregion Nordost in VG Bad Tennstedt

Fünf Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt planen den Zusammenschluss zur sogenannten Dorfregion Nordost. Damit soll es ermöglicht werden, Fördermittel im Rahmen der Dorferneuerung zu beantragen. In den Gemeinden Ballhausen, Kutzleben, Hornsömmern, Haussömmern und Mittelsömmern steht der Beschluss nun auf den Tagesordnungen ihrer jeweiligen Gemeinderäte.

Der Zusammenschluss sei nötig, da sich einzelne Gemeinden nicht mehr alleine um die Fördermittel bewerben könnten, sagt Heinz Schröter (Freie Wähler), Bürgermeister von Hornsömmern. „Die Dorfregion Nordost ist für uns die einzige Chance, an Fördermittel zu kommen“, so Schröter. „Wir werden im nächsten Jahr finanzielle Probleme bekommen, da der Dachstuhl des Gemeinschaftshauses neu gemacht werden muss. Dafür sind wir auf die Förderung angewiesen.“ Holzbockkäfer hätten sich in den Dachstuhl und die Saaldecke eingenistet. Deshalb müsse beides aufwendig erneuert werden.

Janine Schäfer (CDU), Bürgermeisterin von Kutzleben, möchte mit den Fördergeldern einen Radweg zwischen Kutzleben und Lützensömmern realisieren. „Es ist schon seit längerer Zeit in Planung, die Dörfer mit Radwegen zu verbinden. Es wird aber noch eine ganze Weile dauern.“

Der Kutzlebener Gemeinderat hat den Beschluss noch nicht gefasst, er stehe aber an. Ballhausen, Haussömmern und Mittelsömmern sind auch noch nicht entschieden, so die Bürgermeister. Auch wenn in allen fünf Gemeinden der Beschluss gefasst wird, die Dorfregion Nordost zu gründen, sind die Fördergelder jedoch noch nicht gesichert. Ein Planungsbüro werde ein Entwicklungskonzept erstellen, so Schröter.

Das Thüringer Landesprogramm Dorfentwicklung und Dorferneuerung entscheidet dann, ob die Region aufgenommen wird. Welche Projekte letztlich einen Zuschuss erhalten, wird durch Auswahlkriterien bestimmt. Für die Förderung stehen dem Land jährlich rund 30 Millionen Euro zur Verfügung.