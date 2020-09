Plan für Wasserstoffprojekt nimmt die nächste Hürde

Eine Solarstromanlage – wie hier in Ronneburg – soll im Gewerbegebiet in Bad Langensalza entstehen. Das besondere: Der Strom soll auch Wasserstoff erzeugen, der dann gespeichert werden kann.

Noch einmal wird der Bebauungsplan für das Energieprojekt „Power to X“ im Bad Langensalzaer Gewerbegebiet Nord öffentlich ausgelegt. Der Stadtrat stimmte dem Entwurf ohne Gegenstimme zu. Ein Investor plant hier eine rund 14 Hektar große Anlage, die Sonnenenergie nicht nur in Strom umwandelt, sondern diese auch in Form von Wasserstoff oder in Batterien speichern kann.