Die Zahlen für die Investitionen in die kommunale Grundschule und die Turnhalle werden langsam konkreter. Jetzt liegen Zahlen der Planer vor, hieß es auf der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU).

Inzwischen gehen die Planer statt von 4,2 Millionen Euro für den Neubau der Turnhalle von 5,3 Millionen aus. Eine Unsicherheit gibt es noch. Nach einem weiteren Baugrundgutachten könne die Bodenplatte eventuell dünner ausfallen, was Kosten spart. Geplant wird der Bau nach Aussage von Herbslebens Kämmerer Thomas Herbst mit 3,2 Millionen Euro Fördermitteln.

Der Anbau an die Schule, die sich seit 2013 in Herbslebens Trägerschaft befindet, wird nach den Planungen 7,6 Millionen Euro kosten, davon sollen 4,2 Millionen Euro aus Fördertöpfen kommen. Rund 900.000 Euro seien bereits bewilligt. Ein Erfurter Planungsbüro hat für den Anbau ein auf Stelzen stehendes Gebäude entworfen, in dem vier Klassen Platz finden. Die Bauweise soll dafür sorgen, dass für die Kinder kaum Schulhof verloren geht.

Ende September hat Mascher per Eilentscheid den Auftrag für den Einbau eines Aufzugs für rund 50.000 Euro ausgelöst. Er ging an eine Erfurter Firma. In den nächsten Tagen sollen die Rohbauarbeiten für den Neubau beginnen – allerdings mit einem Zeitverzug von zwei Wochen.