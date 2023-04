Plattenbau-Viertel in Mühlhausen: Menschen sollen raus aus der Einsamkeit

Mühlhausen. In einem Mühlhäuser Wohngebiet wächst ein neues Sozialzentrum. Die Angebote sind an jedes Alter gerichtet. Diese Interessen decken sie ab. Was ist dort los?

Nein. Einsamkeit fängt nicht im Alter an. Einsamkeit ergreift auch Frauen, die sich als Mütter um die Kinder kümmern und nicht arbeiten gehen. Denn da gibt es eben nicht immer die gute Freundin, mit der man sich zum Plaudern und bei Sorgen treffen kann.

Tanja Mouaici – die in Mühlhausen viele unter ihrem Mädchennamen Kolev kennen – hat diese Erfahrung in ihrer Arbeit für die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Mühlhausen gemacht. Mit Angeboten, die sich an alle Menschen im Wohngebiet rund um die Kindertagesstätte Am neuen Ufer richten, will man der Einsamkeit begegnen. Nun wurde offiziell ein Ufer-Café eröffnet. Das ist ein Bestandteil des sich entwickelnden Stadtteilzentrums. „Durch das Projekt ‘Vielfalt vor Ort begegnen’ und in Zusammenarbeit mit der Stadt Mühlhausen war es uns möglich, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich begegnen, zusammen Freizeit gestalten und gemeinsamlernen können“, sagt Kindergartenleiterin Heidi Kunstmann. Am neuen Ufer 1 sollen „Nachbarn zu Freunden, Ratsuchende zu Mitwissern, Engagierte zu Ehrenamtlichen werden und Möglichkeiten für gegenseitige Unterstützung entstehen.“ Schon als sie vor drei Jahren den Kindergarten übernommen hat, habe sie der Wunsch umgetrieben, daraus ein Sozialzentrum zu entwickeln. „Früher hieß es: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Bei uns heißt es: Es braucht ein ganzes Wohngebiet dazu mit seinen verschiedenen Altersgruppen.“

„Wir haben als Stadtverwaltung erfahren, dass Frau Kunstmann vieles sofort will, das ist aber nicht so leicht umsetzbar“, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) zur Eröffnung des Cafés in dieser Woche. Allein die für Erwachsene benötigten sanitären Anlagen einbauen zu lassen, sei ein Kraftakt gewesen.

Bruns würde Mühlhausen am liebsten mit einem dichten Netz an Anlaufstellen sehen, in denen Menschen sich treffen können. Erst vor wenigen Tagen war ein solches Stadtteilzentrum in der Martini-Vorstadt eröffnet worden, in einer seit vielen Jahren leerstehenden Pizzeria.

Angebote von Lesezeit, Sport, Kultur bis zum warmen Mittag

Für das Stadtteilprojekt haben Heidi Kunstmann und Tanja Mouaici sowie Christine Bachmann als Sprach-Fachkraft große Pläne. Man will Anlaufpunkt sein. „Bei unserem Straßenfest vergangene Woche haben wir das Interesse gespürt – vor allem bei den Älteren“, sagt Tanja Mouaici. Die generationsübergreifenden Angebote reichen von Info-Nachmittagen, Lese-Stunden über Wanderungen, Radtouren bis zu Stadtführungen – und eben dem gemütlichen Beisammensein immer mittwochs zwischen 14 und 16.30 Uhr im Ufer-Café. „Und: Ich möchte, dass man Mühlhausen auch kulturell erleben kann.“

Es soll im Haus Am neuen Ufer 1 Flohmärkte geben , Sport für Frauen und Senioren aus den Wohnblöcken im Umfeld, Gelegenheit, die Stadt kulturell zu erleben, ebenso das Angebot einer gemeinsamen warmen Mahlzeit – nach Möglichkeit alles kostenlos für die Gäste.

Die ersten Angebote haben die Menschen erreicht. „Nicht nur über das Interesse an geplanten Veranstaltungen“, sagt Tanja Mouaici, „wir haben auch einige Ehrenamtliche gewonnen, die sich für das Stadtteilprojekt engagieren wollen.“