Pogrom-Gedenken auf jüdischem Friedhof in Mühlhausen

Auf dem jüdischen Friedhof gedachten am Montagabend rund 60 Mühlhäuser des Pogroms vom 9. November 1938. Pfarrer Andreas Anhalt (2. von rechts) von der katholischen Kirche und sein evangelischer Amtskollege Pfarrer Teja Begrich (rechts), Beauftragter der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland für den christlich-jüdischen Dialog, erinnerten an die Ereignisse vor 82 Jahren.

Nach dem Gedenken begaben sich die Teilnehmer auf den Kristanplatz, wo die Namen der Opfer verlesen wurden. 31 jüdische Männer wurden damals im Fritz-Sauckel-Haus (heute Turnhalle) inhaftiert und sind später per Lastwagen in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt worden. Zuvor war die Inneneinrichtung der Synagoge zerstört worden. 1943 gab es keine jüdischen Einwohner mehr in der Stadt.