Politik im Unstrut-Hainich-Kreis endgültig in der Sackgasse

Klaus Wuggazer über das völlig gestörte Verhältnis zwischen Landrat und Kreistag.

Wenn demnächst die von Landrat Harald Zanker angekündigten Schreiben zu Kürzungen und Streichungen in fast allen den Schulen eintreffen, wird der Aufschrei groß sein. Und die Schuldzuweisungen werden ins Unermessliche steigen.

Der Kreistag hat mit seinen Schulbeschlüssen den Ball an die Verwaltung gespielt, ohne selbst Alternativen aufzuzeigen – was in der Kürze der Zeit auch kaum möglich war. Nun schießt der tief getroffene Landrat Harald Zanker ihn ganz weit zurück. Er will keinen Haushalt mehr vorlegen, er könne es auch gar nicht. Damit müssten die Abgeordneten selbst einen Ausweg finden – oder sie könnten als Schuldige an dem radikalen Sparkurs dastehen.

Natürlich müssen Landrat und Verwaltung laut Gesetz einen ausgeglichenen Etat vorlegen. Aber ihnen Arbeitsverweigerung nachzuweisen, ist kaum möglich. Zumal in der vorläufigen Haushaltsführung die Verwaltung alle maßgeblichen Entscheidungen selbst trifft. Ohne Kreistag.

Zeigt Zanker eine unangemessene Trotzreaktion? Das kann man so sehen. Aber die Kreistagsbeschlüsse zu den Schulen wirkten in Teilen ebenso trotzig, ein willkommener Anlass, im Chor mit aufgebrachten Eltern lautstark in den Wahlkampf gegen den Landrat einzusteigen.

Im Ergebnis steckt der Kreis endgültig in einer Sackgasse, politisch, finanziell, auch im Umgang miteinander. Eine Gesprächsbasis ist selbst mit viel Fantasie nicht mehr in Sicht, nicht vor den Wahlen 2024; zumal die Kommunikation der Beteiligten schon lange gestört ist. Auch das führte zur jetzigen Lage.

Da schlimmste aber: Den Totalschaden in der Politik müssen nun die Menschen im Landkreis ausbaden.