Die Polizei sucht in Mühlhausen nach einem Betrüger, der mit Hilfe gestohlener Geldkarten Bargeld abgehoben hat (Symbolbild).

Polizei fahndet mit Foto nach Betrüger in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein Unbekannter stahl im Juni 2022 in Mühlhausen Bargeld und Geldkarten. Die Polizei sucht mit Bildern nach Zeugenhinweisen zu dem Mann.

Die Kriminalpolizei sucht in Mühlhausen nach einem Betrüger. Wie die Polizei mitteilt, stahl der bisher unbekannte Mann am 10. Juni 2022, gegen 17.45 Uhr, Bargeld und Geldkarten aus einem Getränkemarkt in Schlotheim.

Im Anschluss begab er sich zwischen 18 Uhr bis 18.30 Uhr zur Sparkasse in Ebeleben und erbeutete mithilfe dieser Geldkarten einen vierstelligen Betrag. Am 11. Juni 2022 hob der Täter in einer Sparkassenfiliale im hessischen Korbach erneut einen vierstelligen Geldbetrag ab.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen fahndet mit diesen Bildern nach dem Mann. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter Telefon: 03601 / 4510 entgegen.

