Polizei findet in Mühlhausen Prägewalzen für Bonbons und Lutscher

Ein süßes aber schweres Geheimnis hütet derzeit die Mühlhäuser Polizei und hofft auf die Rätselhilfe der Öffentlichkeit. Bei einer Durchsuchungen wegen eines Diebstahls in Mühlhausen hatten Beamte Mitte April 73 sogenannte Bonbon-Matrizen gefunden.

Einige der sichergestellten Bonbon-Walzen. Foto: Polizei

Das sind profilierte Metallwalzen mit denen heiße Zuckermasse in Form gepresst wird. Insgesamt 600 Kilogramm bringen die Stücke auf die Waage, so eine Sprecherin. Die Polizei vermutet das die Werkzeuge in Mühlhausen gestohlen wurden. Jetzt bittet sie um Hinweise, woher die Fundstücke stammen oder wem sie rechtmäßig gehören könnten.

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03601/4510