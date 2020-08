Polizei in Unstrut-Hainich-Region warnt vor miesen Maschen

Vor Betrügern, die sich am Telefon oder per E-Mail melden, warnt erneut die Polizei. In Nordthüringen habe es mehrere Fälle gegeben, in denen sich Anrufer als Polizisten ausgaben. Unter dem Vorwand, dass eine Diebesbande gefasst worden sei, versuchten die Betrüger, an persönliche Daten der Betroffenen zu gelangen. Die hätten richtig reagiert: sie legten auf und verständigten die Polizei. Die gibt erneut den Rat: Niemals Auskunft über Vermögensverhältnisse oder persönliche Daten am Telefon geben oder gar Fremde in die Wohnung lassen.

In der Wartburg-Region registrierten die Beamten vermehrt betrügerische E-Mails, die auch den Eindruck erwecken, sie kämen von der Polizei. Sie enthielten Schadprogramme, die aktiviert würden, wenn man auf enthaltene Links klicke oder Datei-Anhänge öffne. Das solle man nicht tun, sondern die Mail löschen und sich an die Polizei wenden.