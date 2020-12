Wie in Mühlhausen – hier bei einem Einsatz zu einem Coronaspaziergang – wird die Polizei stärker als bisher Streife fahren. Dazu wurde intern umstrukturiert.

Mehr Polizisten auf die Straßen. Das ist die Devise der Polizei in Thüringen und damit auch der Inspektion Unstrut-Hainich für die nächsten Tage. Alle aktuellen Infos zur Corona-Lage in Thüringen in unserem kostenlosen Liveblog.