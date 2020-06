Die Polizei in Mühlhausen warnt vor dubiosen Spendensammlern.

Polizei warnt: Spendensammler im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs

Bettler sollen sich in den vergangenen Tagen in Mühlhausen vor Einkaufsmärkten herumgetrieben haben. Unter dem Vorwand, für Kinder Geld zu sammeln, sprachen die Unbekannten Zeugenaussagen zufolge vorwiegend ältere Menschen an.

Ob die Bettler, die mit einem Pappschild herumlaufen, tatsächlich für Kinder gesammelt haben, ist unklar. Bislang konnten sie nicht kontrolliert werden, da sie noch verschwanden, bevor die Beamten vor Ort waren.

Die Polizei warnt vor derartigen Spendensammlern. Im Zweifel sollte immer die Polizei verständigt werden. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

