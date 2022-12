Polizeibekannter Mann trinkt trotz Hausverbot Bier in Geschäft und widersetzt sich der Polizei

Die Meldungen der Polizei für Mühlhausen.

Ein polizeibekannter 55-jähriger Mann hat am Samstag (10.12.2022 ) gegen 9.45 Uhr trotz Hausverbots einen Einkaufsshop in der Innenstadt in Mühlhausen betreten. Dort beleidigte er laut Polizei mit herabwürdigenden Worten eine unbeteiligte Kundin und eine Verkäuferin.

Beim Eintreffen der Polizei saß er im Laden und trank Bier. Die Beamten forderten den Mann auf, den Laden zu verlassen. Dem kam er nicht nach und kündigte weitere Straftaten an.

Als die Polizisten den Platzverweis durchsetzen wollten, widersetzte sich der Mann den Maßnahmen und wurde in sogenannten Unterbindungsgewahrsam genommen. Die zuständige Richterin bestätigte die Gewahrsamnahme bis 19 Uhr. In seinen Sachen wurde Diebesgut aus einem anderen Geschäft gefunden und zurückgegeben. Die Beamten nahmen mehrere Anzeigen auf.

Ladendetektiv erwischt Dieb auf frischer Tat

Ein aus dem Eichsfeld stammender 23-jähriger Mann ging am Freitag gegen 14.30 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Innenstadt von Mühlhausen. In einem unbeobachteten Augenblick steckte er laut Polizei Nahrungsmittel in seinen Rucksack.

Nachdem ein Ladendetektiv den Mann hinter der Kasse ansprach, schlug der Dieb diesen gegen den Brustkorb und versuchte, den Laden zu verlassen. Der Detektiv konnte jedoch den Rucksack greifen und zogden Dieb in sein Büro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr befuhr ein 35jähriger Mann die Langensalzaer Landstraße in Mühlhausen mit einem Pkw Audi. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass sie am Vortag den Führerschein des Mannes aufgrund eines Fahrverbotes eingezogen hatten. Außerdem schlug ein Drogenvortest an. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

