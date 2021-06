Polizeiorchester spielt zum Kindertag in Oberdorla

Oberdorla. Programm eignet sich für Kindertagesstätten und Schulen und kann jederzeit angefragt werden.

Vier Musiker des Polizeiorchesters Thüringen spielten am Dienstag vor Kindern der evangelischen Kindertagesstätte in Oberdorla. Wie Organisator Ingo Seybusch berichtet, habe man zum Kindertag in Mini-Besetzung musikalische Märchen der Gebrüder Grimm gespielt. Märchenerzählung untermauert mit kräftiger Blasmusik käme bei Kindern gut an. Geeignet sei das Programm für Kindergärten und Schulen. Wer auch Interesse an einer Aufführung unter freiem Himmel hat, könne sich jederzeit beim Polizeiorchester Thüringen melden.