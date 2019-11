Landkreis. Ehrung in neun Kategorien am 29. November im Puschkinhaus in Mühlhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Populärste Sportler des Unstrut-Hainich-Kreises ermittelt

Die Sieger der Umfrage nach den populärsten Sportlern des Jahres im Unstrut-Hainich-Kreis stehen fest. 1400 Stimmen der Bevölkerung sind ausgewertet, die von 16 Vereinen und Kreisfachausschüssen sowie eines Gremiums, das aus Vorjahressiegern, Organisatoren der Umfrage wie Kreissportbund, die Städte Mühlhausen und Bad Langensalza und der Redaktionsleitung unserer Zeitung bestand. Die Beteiligung von Vereinen und Verbänden liegt laut Kreissportbund über der in den vergangenen Jahren.

Dabei gab es überlegene Sieger, aber auch ein Novum: Erstmals werden in einer Kategorie zwei zweite Plätze vergeben. Die beiden Sportler waren in der Auswertung bis auf den Zehntelprozentpunkt gleich. Die Auszeichnung wird am Freitag, 29. November, ab 18.30 Uhr, im Puschkinhaus in Mühlhausen stattfinden. Mit etwa 120 Gästen wird gerechnet, sagt Thomas Stecher, der Vizepräsident des Kreissportbundes, der an dem Abend moderiert. Dabei wird die Ehrung nach 25. Gala-Veranstaltungen erstmals in einem kleinen Rahmen stattfinden. Ursache ist die neue Zusammensetzung des Vorstands, dem für eine Gala-Vorbereitung nicht ausreichend Zeit geblieben wäre. „Dennoch wollen wir Gala-Flair verbreiten und nicht das einer Hinterhoftaverne“, sagt Stecher. In welchem Rahmen die Auszeichnung 2020 stattfindet, darüber will sich der Vorstand in den kommenden Wochen verständigen.