Post SV Mühlhausen stellt 40 Tickets zur Verfügung

Für das freitägliche Derby in der Tischtennis-Bundesliga zwischen dem Post SV Mühlhausen und dem TTC Fulda-Maberzell (19 Uhr) stellt der Verein 40 Tickets zur Verfügung.

Diese können ausschließlich über die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 03601/ 4020 zu Preisen von elf Euro (neun ermäßigt) erworben werden. „Wir dürfen zwar Zuschauer reinlassen, aber es wird keine Abendkasse geben. Um allen gerecht zu werden, haben wir uns für diese Variante entschieden“, so Manager Thomas Stecher.

Die Anhänger sitzen dann nur auf den Tribünen, um die 1,5 m Sicherheitsabstand zu gewähren. Sportlich wollen die Postler nach zwei Niederlagen in Folge endlich in die Erfolgsspur zurück, „um nicht für lange Zeit im Keller rumzudümpeln“, wie Stecher betont. Bereits am Sonntag ist Mühlhausen dann erneut im Einsatz. Diesmal geht die Reise im Rahmen des Pokals zum Zweitligisten Passau.