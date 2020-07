Landkreis. In seiner einjährigen Präsidentschaft will der Mühlhäuser Rotary-Präsident Jonas Urbach den Kampf gegen die Krankheit Kinderlähmung in den Fokus rücken.

Präsidentenwechsel im Kloster

Auf geschichtsträchtigem Boden, im Kloster Anrode, übernahm Jonas Urbach soeben die Präsidentschaft des Rotary Clubs Mühlhausen. Darüber informiert der scheidende Rotarysprecher Thomas T. Müller.

Dreieinhalb Jahre nach seiner Aufnahme bei den Rotariern habe Urbach das höchste Amt des Clubs vom bisherigen Präsidenten Helge Wittmann übernommen.

Der neue Präsident zeigte sich sehr erfreut darüber, dass die freundschaftlichen Verbindungen der Mitglieder auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht abgenommen hätten. Beeindruckt habe ihn, wie schnell der Club von den realen Treffen in wöchentliche virtuelle Treffen umgeschwenkt sei und selbst Karl-Heinz Cramer, der mit 88 Jahren das derzeit älteste Mitglied sei, eine Möglichkeit gefunden habe, an den Treffen im Internet teilzunehmen.

Wenngleich sich die Rotarier inzwischen wieder wöchentlich im Brauhaus zum Löwen treffen, ist sich der neue Präsident sicher, dass man auch in den kommenden Monaten nicht wieder einfach so zur gewohnten Tagesordnung übergehen könne. Insgesamt sieht Urbach aber auch Chancen. So sollen auch künftig Mitglieder des Clubs, die wegen auswärtiger Verpflichtungen oder aus Krankheitsgründen nicht an den Sitzungen teilnehmen können, mit Hilfe moderner Technik zu den Meetings hinzugeschaltet werden können. Und auch die Möglichkeit, Referenten zu gewinnen, die Online-Vorträge halten, biete Chancen.

Als wichtigen Aspekt seiner einjährigen Präsidentschaft will Jonas Urbach den Kampf gegen die Kinderlähmung in den Fokus rücken. Hier soll der Club noch weitere Aufklärungsarbeit betreiben und Gelder für den weltweiten Kampf gegen die Krankheit sammeln. Aber auch die Kontakte zu den Partnerclubs in Eschwege, Münster und im rumänischen Lugoj sollen ausgebaut werden. So ist unter anderem für das kommende Jahr eine Reise nach Rumänien geplant, wo der Mühlhäuser Club schon seit langem ein Kreiskrankenhaus und verschiedene Kindereinrichtungen unterstützt.