Wer Lust hat, Besuchern des Hainich-Nationalparks das UNESCO-Weltnaturerbe näherzubringen, kann das während eines Praktikums tun. Wie es in einer Mitteilung der Nationalpark-Verwaltung heißt, sind im Rahmen des Commerzbank-Umweltpraktikums im kommenden Jahr vier Stellen zu vergeben. Ab sofort sind Bewerbungen möglich.

Gesucht werden Studierende, die für drei Monate aktiv werden möchten – im Rahmen eines studentischen Pflichtpraktikums gern auch länger. Unterkunft und ein monatliches Entgelt werden von der Commerzbank finanziert. Angesprochen fühlen sollen sich Studierende aller Fachrichtungen, die Begeisterung für die Natur hegen und gern ihr Wissen an andere weitergeben möchten. Geboten werde ein abwechslungsreiches Praktikum, bei dem praktische Erfahrungen in der Nationalparkverwaltung gesammelt und eigene Projekte in den Bereichen Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit realisiert werden können, heißt es.

Bewerbungen können bis zum 15. Januar 2021 auf www.umweltpraktikum.com abgegeben werden. Ansprechpartnerin ist Carolin Mölich (Carolin.Moelich@nnl.thueringen.de).