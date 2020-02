Eigenrieden. Der Westthüringer Stiftungspreis wurde in Gotha vergeben. Rodebergs Bürgermeister Zunke-Anhalt lobt in Laudatio Einsatz des Angervereins für Dorfbild und Zusammenhalt

Preis für den Angerverein in Eigenrieden

Mit einem Preisgeld von 1000 Euro wurde der Verein „Dorfmittelpunkt Anger“ aus Eigenrieden am Donnerstagabend im Gothaer Kunstforum bedacht. Dort wurde der Westthüringer Stiftungspreis verliehen. Seit 2017 wird er von der Stiftung Westthüringen ausgelobt. Die Stiftung ist eine Mitgliederinitiative der VR Bank Westthüringen. Vorstandsmitglied Ralf Schomburg meint: „Der Preis soll Lob und Anerkennung für diejenigen sein, die sich ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden und Institutionen engagieren.“ Denn schließlich seien es genau diese Menschen, die das gesellschaftliche Leben in Westthüringen mitgestalten. Zwölf Vereine haben sich mit ihren Ideen und Projekten für den Stiftungspreis beworben.

Die Laudatio auf den Dorfmittelpunktsverein hielt Klaus Zunke-Anhalt aus Eigenrieden, der CDU-Bürgermeister der Gemeinde Rodeberg. Der 2006 gegründete Verein zählt 33 Mitglieder und trägt laut Zunke-Anhalt „maßgeblich zur Veränderung, ja zur Verbesserung des Ortsbildes und dem Erhalt historischer Güter, Plätze und Traditionen bei“. Er erinnerte an den „Kraftakt“ der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses mit Jugendclub, Vereinskneipe und kleinem und großem Saal zum Feiern. Heute sei das Haus zentraler Anlaufpunkt für Jung und Alt, für Vereine und Feste im Dorf. Mit viel Eifer habe der Verein den Platz der ehemaligen Burg in Eigenrieden hergerichtet und neue Wetter-Schutzhäuschen aufgestellt. Der Bürgermeister nennt sie „eine Oase zum Feiern und Rasten“. Und zuletzt wurde in der vergangenen Weihnachtssaison eine neue Weihnachtsbeleuchtung gebaut und an den Straßenlaternen angebracht. Auch der Schäfersbrunnen sei in den Fokus des Vereins gerückt und mit großem Aufwand saniert, ist Ort des Brunnenfestes, das in kurzer Zeit ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender geworden ist – genauso wie das Sommerfest auf der Burg. Die weiteren Preise gingen an den Gothaer Kreisverband des Naturschutzbundes und den Verein „Bock auf Rock“ aus Ohrdruf.