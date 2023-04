Preisgekröntes Konzert in Mühlhausen

In der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen tritt die Sängerin Katrin Weber auf.

Der Unstrut-Hainich-Kreis hält wieder einige Veranstaltungen bereit. Interessierte können sich unter anderem auf ein preisgekröntes Konzert freuen.

Katrin Weber gibt Solo-Abend in Mühlhausen

Die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Katrin Weber tritt am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen auf. Begleitet wird sie von Pianist Rainer Vothel, mit dem sie an diesem Abend einen heitereren „Machtkampf“ eingeht. Für ihr Programm erhielt sie den Kleinkunstpreis 2008. red

Mittelschwere Wanderungim Dünwald

Eine gute Grundkondition wird am Sonntag, 23. April, 10 Uhr für die mittelschwere Wanderung mit dem Hainich-Rennstieg-Verein benötigt. Die Tour führt 20 Kilometer durch den Dünwald. Treffpunkt ist in Reifenstein am Kloster auf dem Parkplatz in Richtung Hotel. Dort ist im auch eine Einkehr vorgesehen. Infos erteilt Wanderführer Frank Pritschow, Tel.: 036029/83778. red

Öffentlicher Treffe mit Vortrag des Stadtarchivars

Der VdK Ortsverband Mühlhausen lädt am Mittwoch, 26. April, 15 Uhr zum nächsten öffentlichen VdK Treff ins Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“ in Mühlhausen ein. Es wird einen Vortrag von Stadtarchivar Helge Wittmann zum Thema „1251 als Epochenjahr im Werden der Reichsstadt Mühlhausen“ geben. red

Führung amRieseninger Berg

Die Tourist-Information Mühlhausen veranstaltet am Samstag, 22. April, 14 Uhr eine Führung über das Areal am Rieseninger Berg. Treffpunkt ist vor dem Aufgang zum Park an der alten Eisenbahnbrücke. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung und Bezahlung sind im Vorfeld bei der Tourist-Information erforderlich. Für die Tour ist festes Schuhwerk empfehlenswert, da auch Steigungen bewältigt werden müssen.