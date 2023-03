Zum ersten Mal ist in der kalten Jahreszeit zum Anbaden in die Unstrut bei Mühlhausen eingeladen.

Premiere in Mühlhausen: Ein Bad in der eiskalten Unstrut

Mühlhausen. Mutige können am Wochenende bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Unstrut in Mühlhausen planschen gehen.

Bei Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt dürfte der Sprung in die Unstrut nur etwas für abgehärtete Gemüter sein. Eine Gaudi wird es allemal, wenn am kommenden Wochenende zum ersten Anbaden in der Unstrut bei Mühlhausen und Ammern eingeladen ist.

Tino Junge von der Ortsgruppe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) kündigt das Spektakel für Sonntag, 12. März, ganz nüchtern an: „Wir wollen den Frühling im kalten Nass der Unstrut begrüßen.“ Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Sportplatz der Sachsensiedlung (Ruhrstraße 2).

Von dort geht es in einem kurzen Spaziergang zum sogenannten Ochsenloch an der Unstrut Richtung Ammern. Einer alten Überlieferung zufolge soll an dieser Stelle einst ein Ochsengespann im Fluss versunken sein.

Diesmal sind es ein paar mutige Schwimmer, die in die eisigen Fluten abtauchen wollen. Die Organisatoren freuen sich über eine rege Teilnahme. Eisbader aber auch Zuschauer sind gerne gesehen. „Tee und Glühwein werden wir zur ersten Hilfe vorhalten“, erklärt Tino Junge.