Proben für Mühlhäuser Brunnenfest: 280 Nikolaischüler in Tanzlaune (mit Video)

Mühlhausen. Für das diesjährige Brunnenfest in Mühlhausen proben die Nikolaischüler schon fleißig. Dieser Tanz gilt dabei als besonders herausfordernd.

Vor, zurück im Kreis herum – und das in Formation. Seit Anfang März proben 280 Mühlhäuser Nikolai-Grundschulkinder für ihren großen Auftritt zum diesjährigen Brunnenfest. Das findet am Samstag, dem 24. Juni ab 14 Uhr auf dem Areal um die Popperöder Quelle zwischen Waldstraße und Quellenweg in Mühlhausen statt. Zu Beginn wurden die Tänze im Sportunterricht einstudiert. Seit einigen Tagen wird gemeinsam auf dem Nikolai-Schulhof getanzt.

„Unsere Kinder sind eifrig dabei. Herausfordernd ist die große Polonaise, weil hier alle Kinder zeitgleich im Takt tanzen müssen“, sagt Schulleiterin Anke Wand. Angeleitet werden die Kinder von Sportlehrerin Susanne Molkentin und der ehemaligen Nikolai-Schulleiterin Monika Kleinschmidt.